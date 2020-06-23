الاتحاد الانجليزي يتخذ قراره النهائي بشأن عقوبة لاعب ارسنال

أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن لاعب وسط آرسنال ماتيو جندوزي، لن يواجه أي عقوبة بشأن واقعة تعديه على مهاجم برايتون نيل موباي.
,وقعت الحادثة عقب صافرة نهاية المباراة بين برايتون وآرسنال يوم السبت الماضي، بعدما ظهر جندوزي في الكاميرات، وهو يمسك بلاعب برايتون نيل موباي من عنقه، ثم ألقى به على أرض الملعب.
وأكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أن الاتحاد الإنجليزي لن يفرض أي عقوبة على اللاعب، بسبب عدم حصوله على أي قرار من قبل حكم المباراة، رغم مراجعة الحالة في تقنية الفيديو (VAR).
كما أن مراقب المباراة لم يرى الواقعة، ولم يُثبت في تقريره وجود أي فعل يستوجب عقوبة على لاعب آرسنال.
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