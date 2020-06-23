قلق في ليفربول بسبب تجديد عقد ماني

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن نجم ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني أثار مخاوف إدارة ناديه من إمكانية رحيله عن أنفيلد في الميركاتو الصيفي، بسبب عدم رده على العرض الذي قدمه النادي لتجديد عقده منذ تسعة أشهر.

ووفقًا لصحيفة الصن الإنجليزية، لم يرد ماني طيلة تسعة أشهر على عرض ليفربول، كما لم يبد أي إشارة إلى أنه سيوقع على عقد جديد.

وأضافت الجريدة البريطانية، أن مدرب ليفربول “يورجن كلوب” قلق بشأن تجديد عقد ماني الذي يعتبره أحد الركائز الأساسية لمستقبل الفريق.

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وأشارت الصحيفة إلى أن كلوب غير مقتنع بعقد ماني الحالي مع الفريق، الذي يمتد حتى عام 2023، بل يريد ضمان بقاء نجمه السنغالي في ليفربول لأطول مدة ممكنة.

وتابعت الجريدة، أن ليفربول يسعى لضمان استمرار “ساديو ماني” بعد موافقة المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك على توقيع عقد جديد بقيمة إجمالية تبلغ 57 مليون جنيه إسترليني حتى عام 2025، أي براتب أسبوعي قدره 220 ألف جنيه إسترليني، مما سيجعله اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ النادي.

وأكدت الصن، على استعداد إدارة الريدز لمساواة ماني بفان دايك، لضمان توقيع النجم السنغالي على العقد الجديد، لكن ما يهدد آمال كلوب، هو وجود عرضين كبيرين للاعب البالغ من العمر 28 عامًا، من “ريال مدريد وباريس سان جيرمان”.

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