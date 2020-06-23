المغربي أشرف حكيمي يعود إلى ريال مدريد ودورتموند يتعاقد مع بديله

أصبح في حكم المؤكد عودة الظهير الأيمن المغربي “أشرف حكيمي” إلى ناديه الأصلي ريال مدريد، في ظل تعاقد بوروسيا دورتموند مع البلجيكي “توماس مونييه” لمدة أربعة مواسم.

وتوصلت إدارة نادي بوروسيا دورتموند لاتفاق مع المدافع البالغ من العمر 29 عامًا، من أجل الانضمام إلى أسود الفيستفالين، بدءًا من الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر.

وسينضم الظهير الأيمن إلى الفريق الألماني في صفقة مدتها أربعة مواسم، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو، وعدم توصله لاتفاق جديد مع بطل فرنسا.

وانفردت صحيفة “بيلد” أولاً بالخبر وتفاصيل التعاقد، ثم أكدت شبكة “سكاي سبورتس” الصفقة، وذكرت أن النجم البلجيكي أنهى اتفاقه بالفعل مع وصيف لائحة ترتيب الدوري الألماني.

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وتناولت الصحافة الإسبانية الخبر، لتؤكد صحيفة “ماركا” أن إدارة ريال مدريد أبلغت الفريق الألماني بعدم وجود أي فرصة لتمديد الإعارة، أو للحصول على اللاعب الذي يرتبط بعقد مع الميرنجي حتى صيف 2023.

يذكر أن إدارة بوروسيا دورتموند تُحضر نفسها لسيناريو فقدان النجم المغربي “أشرف حكيمي”، والذي قرر ناديه الأصلي ريال مدريد استدعاءه مرة أخرى، بعد انتهاء فترة إعارته الطويلة لمدة عامين في “السيجنال إدونا بارك”.

ومن المنتظر أن يحسم أسد الأطلس مصيره إما بالبقاء في الريال، وخوض التجربة مرة أخرى رفقة المدرب “زين الدين زيدان“، أو الموافقة على عرض نادي بايرن ميونخ المقدم من أجل الحصول على خدماته، والذي سيمنحه سبعة ملايين يورو سنويًا.

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