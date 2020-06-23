مرتضى منصور مهاجمًا مجلس الأهلي: موقف الزمالك درس لمن فقد عقله

واصل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، هجومه على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

ونشر نادي الزمالك بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي يعلق فيه على موقف النادي بقيادة مرتضى منصور بشأن الغاء بطولة الدوري المصري لكرة اليد.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد اليوم الغاء بطولة الدوري قبل نهايتها بجولتين بناء على رغبة الأندية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد الزمالك في بيانه أن مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور صاحب موقف ثابت، وتعامل في ملف الغاء دوري كرة اليد بنفس منطق المطالبة بإلغاء دوري كرة القدم.

وتابع: “الزمالك وجميع الأندية التي حضرت اجتماع اليوم وافقوا على الغاء دوري كرة اليد حفاظًا على أرواح اللاعبين، ماعدا مندوب النادي الأهلي الذي أصر على استكمال البطولة”.

Advertisements

وشدد البيان على موقف الزمالك الواضح والثابت من عدم استمرار دوري اليد، والذي يعد درسًا للجميع، يوضح الفارق بين إدارة تحافظ على أرواح اللاعبين وإدارة أندية أخرى مستهترة.

وطالب مرتضى منصور بضرورة الغاء بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، والاكتفاء باستكمال بطولة كأس مصر.

وذكر البيان أن رئيس الزمالك مرتضى منصور، أكد أن هذا الموقف درس مهم لمن يريد أن يفهم ومن يهمه أرواح البشر، ودرس لمن فقد عقله ويهتم بالبيانات فقط ويشوه سمعة وطنه، ودرس لمن استولى على الساعات والدولارات والريالات”.

ويرفض نادي الزمالك إجراء مسحة “كورونا” على لاعبيه مثل باقي أندية الدوري المصري الممتاز، حسب قرار اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري، استعدادا لبدء التدريبات.

ويتمسك النادي الأهلي باستئناف بطولة الدوري وعدم الغائها، خاصة أنه الأقرب للفوز باللقب حيث أنه يتصدر ترتيب البطولة برصيد 49 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 31 نقطة، سيفقد منها 3 نقاط نهاية الموسم تنفيذا لعقوبة انسحابه من لقاء القمة.

..