رياضة | شوبير يوجه رسالة قوية لحسام عاشور بعد أزمته الكبرى مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شوبير يوجه رسالة قوية لحسام عاشور بعد أزمته الكبرى مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الإعلامي أحمد شوبير، على توجيه رسالة هامة لحسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، بعد أزمته الأخيرة مع مسئولو القلعة الحمراء.

وطالب شوبير عاشور بالهدوء التام فى التعامل بشأن الأحداث الأخيرة بينه وبين مسئولي القلعة الحمراء.

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ووجه شوبير رسالة إلى حسام عاشور عبر برنامجه الإذاعي قائلا: "أنت يا عاشور مش بتاع ميديا ولما بتتكلم بتغلط، ولك رصيد عند الأهلاوية".

وتابع شوبير: "إنجازات وتاريخ عاشور لا يمكن لأحد أن ينكرها.. فهو أكثر لاعب شال بطولات.. لازم يهدأ عشان الأمور تتلم وتعود إلى طبيعتها".

وكان عاشور قد دخل في أزمة مع مسئولي الأهلي بعدما خرج في تصريحات هاجم فيها الإدارة.