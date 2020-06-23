رياضة | مجلس الأهلي يجتمع برئاسة الخطيب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس الأهلي يجتمع برئاسة الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انطلق منذ قليل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات النادي الرياضية، وكذلك خطة الاستعداد للمرحلة القادمة بعد قرارات رئيس مجلس الوزراء التي صدرت اليوم وجاء من بينها فتح الأندية والتأكيد على استكمال جميع المنافسات في كل المسابقات الرياضية.
يأتي على مائدة المجلس أيضًا مناقشة التقرير المقدم من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي بشأن فروع النادي الثلاثة وتعقيمها والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم التجهيز لها لضمان سلامة كل الأفراد.
كما يستعرض المجلس نتيجة الاجتماع الذي عقدته اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد شوقي مع قطاع النشاط الرياضي بهدف الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية عند استئناف التدريبات خلال الأيام القليلة القادمة.