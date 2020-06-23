رياضة | آخر تطورات صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

اقترب النادى الأهلى من التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وكان محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى خلال الأسبوع الماضي عقد جلسة مع المهندس محسن صلاح رئيس المقاولون العرب وطلب التعاقد مع اللاعب رسميًا .

وحدد المقاولون العرب طلباته وهى الحصول علي 40 مليون جنيه بجانب لاعببن من الأهلي مقابل انتقال طاهر محمد طاهر للقلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وجاري تحديد اسمين من بين ناصر ماهر وأكرم توفيق ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن وحسين السيد، للحصول على خدماتهم والانتقال للذئاب على سبيل الإعارة ضمن صفقة انتقال طاهر محمد طاهر

اقترب النادي الأهلي بشكل كبير من إعلان التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الأهلي يرغب منذ فترة في ضم طاهر محمد في الصيف المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق ولتعويض رحيل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وطلب نادي المقاولون العرب التعاقد مع لاعبين من أصل 4 أسماء حددهم من الأهلي وهم كل من ناصر ماهر وحسين السيد وأحمد ياسر ريان وباسم علي حسب ما طلب عماد النحاس المدير الفني للفريق.

ولا يمانع الأهلي في مطالب المقاولون العرب بضم لاعبين من الفريق على سبيل الإعارة ولكن يعتبر الخلاف حاليا على المقابل المادي الذي يطلبه النادي لبيع طاهر محمد.