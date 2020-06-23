رياضة | اتحاد كرة اليد يصدر بيان بشأن كافة الضوابط الاحترازية المتعلقة بعودة نشاط

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد كرة اليد يصدر بيان بشأن كافة الضوابط الاحترازية المتعلقة بعودة نشاط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى ضوء الاجتماع الذى عقده مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد مع الاندية بشأن مناقشة كافة الاجراءات و الضوابط الاحترازية المتعلقة باستئناف نشاط كرة اليد.

فقد تقرر خلال الاجتماع الالتزام بالخطة الخاصة بعودة التدريبات الموضوعة للاندية و الاتحادات بداية من شهر يوليو 2020 طبقا للكود المعتمد من قبل وزارة الشباب و الرياضة و اللجنة الاوليمبية المصرية.

و فى ضوء قرارات لجنة الازمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و مراعاه للاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم فى نسختها ال27 للرجال لكرة اليد 2021 و كذلك الالتزام ببدء المنافسات بداية من شهر اغسطس 2020.