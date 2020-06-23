رياضة | وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة الشباب والرياضة اليوم بيانا عاجلا بشأن مسابقة الدوري المصري الممتاز والأنشطة الرياضية المختلفة.

وقال وزير الشباب والرياضة ، أشرف صبحي أنه يتم حالياً التنسيق والمتابعة مع اللجنة الاوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية ومنها الاتحاد المصرى لكرة القدم من أجل استئناف المنافسات والأنشطة الرياضية بجميع الهيئات الرياضية والشبابية.

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وتابع الوزير أنه لا نية مطلقا لإلغاء أي مسابقة في الموسم الحالي.