رياضة | مانشستر يونايتد يجدد عقد نجمه حتى 2025

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يجدد عقد نجمه حتى 2025 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تجديد عقد لاعب خط وسط الفريق سكوت ماكتوميناي لمدة خمسة مواسم.

وذكر مانشستر يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت :"يسعدنا إعلان توقيع سكوت ماكتوميناي عقد جديد، يبقيه في النادي حتى يونيو 2025، مع خيار التمديد لعام آخر".

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وأضاف البيان "سكوت البالغ من العمر 23 عاما، هو أحد ثمار أكاديميتنا الشهيرة، ويتواجد في النادي منذ عام 2012. وسجل ظهوره الأول مع الفريق الأول في عام 2017 أمام أرسنال، وشارك في 75 مباراة مع الفريق الأول، سجل خلالها ستة أهداف."

ونشأ ماكتوميناي في صفوف أكاديمية يونايتد، وتدرج في الفئات العمرية الى ان خاض مباراته الأولى مع الفريق الأول في العام 2017 ضد أرسنال.

وبحسب أرقام يونايتد، خاض الاسكتلندي 75 مباراة سجل خلالها ستة أهداف أبرزها الهدف البعيد المدى الذي سجله في مرمى الغريم مانشستر سيتي (2-صفر) ضمن الدوري المحلي في الثامن من مارس الماضي، قبل توقف المنافسات لفترة أكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.