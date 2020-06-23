رياضة | زيدان يتحدث عن موقعة مايوركا وجاهزية إيسكو وهازارد وراموس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يتحدث عن موقعة مايوركا وجاهزية إيسكو وهازارد وراموس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة فريقه غدًا أمام ريال مايوركا في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

زيدان قال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"غدا نواجه مايوركا الذي سيحاول الحصول على النقاط الثلاث، إنهم فريقٌ قادرٌ على إزعاجك في أي لحظة. لقد أظهروا ذلك في لقاء الذهاب".

وأضاف :"نفكر فقط بالمباراة ونستمر بنفس الجدية والتركيز".

‏وتابع :"سنحاول الفوز وسنلعب بكل قوة منذ الدقيقة الأولى إلى 90".

وأشار :"لا أعتقد أن مشاركة هازارد وفينيسوس معا أمرٌ مستحيل، لكنني أحاول أن أمنح اللاعبين الراحة قدر الإمكان، وفينيسوس يرتاح لنفس المركز الذي يشغره هازارد".

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وعن تزاحم جدول المباريات قال :"لديّ رأيي، لكنني لا أرغب بالتدخل، اليوم تتحدثون عن الجدول، واليوم الآخر تتحدثون عن التحكيم، كل ما يهمني هو مباراة الغد، تتبقى 8 مباريات وكلها مهمة، أما ما دون ذلك، فلكلٍ تعليقه".

وأوضح :"في النهاية، كل ما يهمنا هو أن نحظى بقسط كافٍ من الراحة، لأن 11 مباراة تُلعب في حيز ضيق. وعلينا الاعتناء بأنفسنا جيدا".

عن مدى جاهزية إيسكو قال :"عودة إيسكو خبرٌ رائع، لقد اتضح أن إصابته أقل خطورة مما توقعناه وسيكون إيسكو حاضرا معنا غدا".

وحول غياب كاسيميرو قال :"سيغيب عنا في مباراة الغد، علينا تغيير التشكيلة بغيابه وهذا ما سنقوم به".

وحول نضوج فينيسيوس جونيور قال :"عمره 19 عاما، ما زال هناك الكثير ليتعلمه، وهو يعلم ذلك، لكنه فتىً يرغب بالعمل، لقد قدم مباراة رائعة [ضد سوسيداد] وليس فقط على الصعيد الهجومي، إنه لاعبٌ رائع لحاضر ومستقبل مدريد".

وأتم حديثه :"لدينا مباراةٌ يوم الغد وسيكون جميع اللاعبين حاضرين، وسيكون جاريث بيل أحدهم، هذا كل ما سأقوله".