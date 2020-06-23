رياضة | عاجل.. فولفسبورج يوقع عقد طويل الأمد مع عمر مرموش حتى ٢٠٢٣

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. فولفسبورج يوقع عقد طويل الأمد مع عمر مرموش حتى ٢٠٢٣ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال النادي في بيان رسمي اليوم إنه قام بتجديد تعاقده مع عمر مرموش حتى عام 2023، ليستمر الفرعون المصري في الدوري الألماني لفترة طويلة.
ويقدم عمر مرموش مستويات جيدة مع فولفسبورج الألماني هذا الموسم، رغم قلة المشاركات التي خاضها في البوندسليجا.
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من جانبه، يتابع حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، النجم الصاعد عمر مرموش لاعب فريق فولفسبورج الألماني، والذي يشارك في مسابقة البوندسليجا.
وشارك مرموش للمرة الأولى بالدوري الألماني مع فولفسبورج، خلال الجولة الثامنة والعشرين ضد فريق بايرن ليفركوزن.
حيث يتابع الجهاز الفني للمنتخب الوطني، عمر مرموش مع فولفسبورج، لمعرفة مستواه وقدراته الفنية، تمهيداً لضمه لصفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة.
ويرغب الجهاز الفني لمنتخب مصر، في تدعيم صفوف الفراعنة الفترة المقبلة بعناصر جديدة، من أجل اتساع دائرة اختياراتهم سواء على صعيد الللاعبين المحليين أو الدوليين.
وكان عمر مرموش قد انضم إلى فولفسبورج في عام 2017، قادمًا من فريق وادي دجلة، وكاز يشارك مع الفريق الرديف خلال الفترة الماضية.