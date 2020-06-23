رياضة | عاجل.. فولفسبورج يوقع عقد طويل الأمد مع عمر مرموش حتى ٢٠٢٣

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. فولفسبورج يوقع عقد طويل الأمد مع عمر مرموش حتى ٢٠٢٣ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي فولفسبورج الألماني منذ قليل، توقيع عقد طويل الأمد مع نجمنا المصري عمر مرموش.

وقال النادي في بيان رسمي اليوم إنه قام بتجديد تعاقده مع عمر مرموش حتى عام 2023، ليستمر الفرعون المصري في الدوري الألماني لفترة طويلة.

ويقدم عمر مرموش مستويات جيدة مع فولفسبورج الألماني هذا الموسم، رغم قلة المشاركات التي خاضها في البوندسليجا.