رياضة | تفاصيل تعاقد الزمالك مع الصفقة المدوية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل تعاقد الزمالك مع الصفقة المدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية تونسية أن نادي الزمالك اقترب بشكل كبير من التعاقد مع حمزة المثلوثي نجم نادي الصفاقسي التونسي في الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة "الشروق" التونسية أن الزمالك أنهى الاتفاق بالفعل مع المثلوثي لينضم إلى الأبيض في الصيف لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق بالموسم القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفارس الأبيض سيتعاقد مع حمزة المثلوثي لمدة 3 مواسم قادمة مقابل مليون و700 ألف دولار.

وذكرت الصحيفة أن صفقة حمزة المثلوثي ستكلف نادي الزمالك حوالي 30 مليون جنية وتم بالفعل إرسال العقود إلى اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية ليقوم بتوقيعها.

وسيصل حمزة المثلوثي إلى القلعة البيضاء لينضم للفريق بشكل رسمي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة وانتهاء عقده مع نادي الصفاقسي.

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من جانبه، حدد نادي سموحة في الساعات القليلة الماضية مطالبه للموافقة على رحيل واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشهدت الفترة الماضية منافسة قوية بين نادي الزمالك والنادي الأهلي للتعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة في الصيف المقبل.

وأكد فرج عامر رئيس نادي سموحة منذ فترة في تصريحات تليفزيونية أن النادي لا يمانع في بيع حسام حسن في الصيف المقبل ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه.

وتواصل مسئولو الأهلي مع النادي السكندري لضم حسام حسن مقابل 15 مليون جنية ولكن تم رفض عرض النادي الأحمر.

ويرغب نادي سموحة في الحصول على مبلغ 35 مليون جنية من أي نادي يريد ضم حسام حسن في نهاية الموسم الجاري.