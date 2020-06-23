رياضة | ليفربول في موقف محرج بسبب محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول في موقف محرج بسبب محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن أصبح غياب الفرعون المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، عن مباريات الريدز، يمثل أزمة للمدرب يورجن كلوب، ويفتح العديد من الاحتمالات عن إمكانية ليبحث عن بديل لصلاج يعوضه في حال رحيله عن الفريق.

ووفقًا لصحيفة «ليفربول ايكو» الخاصة بشأن ليفربول أن تعادل الريدز مع ايفرتون في ديربي المرسيسايد، يوم الأحد الماضي، هو المرة الثالثة التي يفشل فيها الفريق في تحقيق الفوز هذا الموسم، ومن الواضح أن صلاح قد غاب عن مباراتين من تلك المواجهات.

وتابعت الصحيفة أن وجود الفرعون المصري يجعل فريق ليفربول اكثر نشاطًا، ليس فقط من الناحية التهديفية والإبداعية، ولكن مجرد تواجد صلاح داخل الملعب يشغل المدافعين ويشتت انتباههم، وهو ما يخلق المساحات لماني وفيرمينيو.

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ولم يشارك صلاح في مباراة ايفرتون لانه غاب عن بعض تدريبات الريدز مؤخرًا، إلى جانب غيابه عن مباراة بلاكبيرن الودية، ولم يرغب كلوب في المخاطرة باللاعب صاحب الـ28 عامًا، ولكن الموقف الحالي سلط الضوء على أنه لا يوجد بديل لصلاح.

وأوضح التقرير :"اثبت صلاح منذ انضمامه لصفوف ليفربول في صيف 2017، قادمًا من روما، أنه لاعب يمكن الاعتماد عليه للغاية، حيث غاب عن 6 مباريات فقط من أصل 106 مباراة في البريميرليج مع الريدز، لدرجة انه ليس من السهل على أى لاعب أن يحل محله ويتألق عندما يكون الفرعون غائبًا".

وأنهى :"نظرا لعدم وجود بديل حقيقي في الوقت الحالي لصلاح داخل أنفيلد، فربما يغير ليفربول موقفه ويحاول التوقيع مع بديل على نفس مستوى صلاح، يعوض غياب نجم الفريق حال رحيله أو عدم تواجده للإصابة".