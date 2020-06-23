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رياضة | التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام أتلتيك بلباو

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام أتلتيك بلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة على التشكيلة التي سيدفع بها في مواجهة أتلتيك بلباو مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من .

ويتقاسم صدارة الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة مع ، لكن الأخير يتفوق بفارق المواجهات المباشرة.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال مايوركا:

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في حراسة المرمى: شتيغن.

في خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينغليه - ألبا.

في خط الوسط: فيدال - بوسكيتس - آرثر.

في خط الهجوم: - غريزمان - سواريز.

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