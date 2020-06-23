شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق ديوكوفيتش: إصابة المشاركين في «أدريا» بكورونا أسوأ سيناريو للعبة التنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ديوردي شقيق نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً في التنس، إن انهيار بطولة أدريا الخيرية، كان من أسوأ السيناريوهات بعد إصابة عدة مشاركين في المسابقة بفيروس كورونا خلال وبعد المنافسات.

ومن المتوقع أن يعلن ديوكوفيتش، الذي خضع لاختبار فيروس كورونا، أمس الإثنين، بعد العودة إلى بلجراد، عقب خوض مرحلة من البطولة الخيرية في كرواتيا، نتيجة الاختبار في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وقال ديوردي ديوكوفيتش، مدير البطولة الخيرية، لمحطة برفا التلفزيونية الصربية: «هذا أسوأ سيناريو ممكن للعبة التنس».

وأضاف: «لم يكن بوسع نوفاك الخضوع للاختبار في كرواتيا، لأنه لا يعاني من أي أعراض. لقد خضع للاختبار بمجرد وصوله إلى بلجراد».

وتابع: «خضع حوالي 100 شخص للاختبار، وقد تعرضت لصدمة أن نتيجة البعض جاءت إيجابية، خاصة صديق الطفولة بورنا تشوريتش. كلنا نتمنى له سرعة الشفاء والتعافي».

وانسحب البلغاري جريجور ديميتروف من البطولة التي أقيمت في منتجع زادار الساحلي في كرواتيا، بعدما شعر أنه ليس على ما يرام عقب مواجهة تشوريتش، السبت.

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وأبلغ «ديميتروف» المنظمين أن نتيجة فحص فيروس كورونا جاءت إيجابية قبل عودته إلى مقر إقامته في مونت كارلو، ما أسفر عن إلغاء المواجهة بين ديوكوفيتش والروسي أندريه روبليف.