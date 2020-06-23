شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعلن فتح النوادي ومراكز الشباب بداية من السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إعادة فتح النوادي ومراكز الشباب، بداية من السبت المقبل.

وقال «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه تقرر إعادة فتح أبواب النوادي ومراكز الشباب بداية من يوم السبت المقبل، على أن تكون أقصى طاقة استيعابية 25% فقط.

وكان أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة وافقت على عودة فتح الأندية ومراكز الشباب والنشاط الرياضي، ولكن بضوابط احترازية ووقائية شديدة للغاية، حتى لا يتعرض أحد للإصابة بفيروس كورونا.