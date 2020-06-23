شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: لا صحة لإلغاء أو إرجاء أي منافسات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع اللجنة التنفيذية لوزارة الشباب والرياضة، المعنية بمتابعة تنفيذ ورصد الضوابط الاحترازية والإجراءات الخاصة بعودة النشاط الرياضي، أنه في ضوء القرارات التي صدرت اليوم عن اجتماع لجنة الأزمات بمجلس الوزراء، والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه جاري حالياً التنسيق والمتابعة مع اللجنة الأوليمبية المصرية، وجميع الاتحادات الرياضية، ومنها الاتحاد المصري لكرة القدم، لاستئناف كافة المنافسات والأنشطة الرياضية بجميع الهيئات الرياضية والشبابية، وأنه لا صحة لما يردده البعض بشأن إلغاء أي مسابقات أو منافسات رياضية.

وشدد وزير الرياضة على أنه سيتم استئناف جميع المنافسات في جميع الاتحادات، بما في ذلك كرة القدم، طبقاً لقرارات لجنة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأن أعضاء اللجنة التنفيذية المشكلة بالوزارة واللجان التنفيذية بمديريات الشباب والرياضية ستتابع على مدار 24 ساعة لرصد أية مخالفات تتعلق بتطبيق الضوابط الاحترازية، والإجراءات الخاصة باستئناف النشاط.

وأشار إلى ضرورة تطبيق القواعد القانونية الخاصة بمعاقبة ومحاسبة أية هيئة أو جهة تخالف الضوابط الاحترازية والخطة الموضوعة بشأن استئناف النشاط، وفقاً للتوقيتات المحددة، والموضوعة بخطة الوزارة، والمنبثقة عن قرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء.

وأوضح الوزير أن اللجنة الأولمبية المصرية، والاتحادات الرياضية، عليها القيام بإعمال شؤونها نحو تنفيذ القرارات الخاصة باستئناف جميع المنافسات والأنشطة الرياضية بجميع الاتحادات والأندية الرياضية ومراكز الشباب.

وقال إنه ستتم المتابعة الدقيقة والشاملة لعمليات التعقيم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، والواردة بالدليل الاسترشادى للوزارة، ووفقاً للخطة الموضوعة لذلك، والمتضمنة بدء التدريبات أول يوليو واستئناف الأنشطة والمنافسات أول أغسطس المقبل.

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