شكرا لقرائتكم خبر عن نادي مصر يتراجع ويقرر إجراء «مسحات كورونا» تمهيدًا لاستئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أرسل نادي إف سي مصر خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد، يعلن فيه التزامه الكامل بقرارات الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة، واتحاد الكرة واللجنة الطبية، وإعلاء مصلحة الكرة والدوري الممتاز، بشأن الإجراءات المتعلقة باستئناف النشاط الرياضي.

وأكد النادي في خطابه التزامه بتحديد موعد إجراء المسحات الخاصة بلاعبيه، وجميع أعضاء فريق الكرة، في إطار الخطة التي وضعتها اللجنة الطبية، تمهيدًا لعودة النشاط الرياضي المحدد له يوم ٢٥ يوليو المقبل، باستئناف مباريات الدوري الممتاز.

ومن المنتطر أن يخضع جميع أفراد النادي للمسحات في الساعات المقبلة، تمهيدًا لخوض التدريبات الجماعية.

وكان نادي مصر أعلن في وقت سابق أنه لن يجري مسحات كورونا والتبرع بها، وتأجيل تدريباته لأجل غير مسمى.