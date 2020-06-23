الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان يحتفل بعيد ميلاده الـ48

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتفل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ48.

وولد نجم المنتخب الفرنسي السابق ذو الأصول الجزائرية في 23 يونيو عام 1972، وتألق في مركز لاعب الوسط المهاجم في صفوف أندية كان وبوردو ويوفنتوس وريال مدريد.

وحقق زيدان إنجازات كبيرة كلاعب، إذ حصد لقب كأس إنترتوتو الأوروبي مع بوردو الفرنسي، ومع يوفنتوس نال لقب الدوري الإيطالي مرتين، كأس وإيطاليا مرة، وكأس السوبر الأوروبي مرة، وكأس «إنترتوتو» وكأس «إنتركونتيننتال».

ومع ريال مدريد فاز بالدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسبانى «مرتين»، ودورى أبطال أوروبا، وكذلك كأس السوبر الأوروبي وكأس «إنتركونتيننتال»، ومع منتخب فرنسا فاز بلقب كأس العالم 1998، كأس الأمم الأوروبية «يورو 2000».

وكمدرب، بدأ مسيرته التدريبية في ريال مدريد كاستيا، وبقي في المنصب لمدة عامين، قبل أن يتولى قيادة الفريق الأول في يناير 2016.

وفي موسمين ونصف مع ريال مدريد، فاز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية ولقب الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني مرة واحدة، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية مرتين لكلٍ منهما، وترك مسؤولية الملكي في مايو 2018 بسبب سوء النتائج، قبل أن يعود لقيادته في مارس 2019.

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