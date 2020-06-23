شكرا لقرائتكم أحمد ناجى يطالب الأندية بعدم وضع شروط تعجيزية لعودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب أحمد ناجى مدرب حراس مرمى نادى سموحة، أندية الدورى المصرى، بعدم التشبث بوضع شروط تعجيزية فى عودة النشاط الرياضي، الذى من المقرر استئنافه فى 25 يوليو المقبل بعد فترة التوقف الطويلة منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد حرصاً على سلامة اللاعبين.

وقال ناجى فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه سيف زاهر على إذاعة أون سبورت: أعتقد أن فترة 6 أسابيع ستكون كافية للعودة واتحاد الكرة منحنا عدة امتيازات أيضاً فى هذا الموسم الاستثنائى مثل الـ5 تغييرات خلال المباراة.

أضاف أحمد ناجي: عايزين الدنيا تمشى ولا نريد من بعض الأندية أن تتشبث بشروط الـ 8 و10 أسابيع إعداد قبل استئناف الدورى وأعتقد أن اقتراح استئناف المسابقة فى منتصف أغسطس ستكون مناسبة.

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واستطرد مدرب حراس سموحة: اللاعبون عادوا إلى التدريبات برغبة كبيرة فى خوض المباريات بعد طول فترة التوقف.