شكرا لقرائتكم طارق العشرى: استئناف الدورى صعب ولازم نفكر فى موسم جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف طارق العشرى المدير الفنى للنادى المصري، عن موعد المسحة الثانية للكشف عن فيروس كورونا والتى سيخضع لها الفريق البورسعيدي، بعد الانتهاء من المسحة الأولى اليوم.

وقال طارق العشرى فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه سيف زاهير عبر إذاعة أون سبورت: إن المسحة الثانية ستكون يوم السبت المقبل، ورغم ذلك من وجهة نظرى الشخصية أرى أن استئناف الدورى صعب للغاية نظراً لضيق الوقت، أن الآوان أن نفكر فى موسم جديد.

أضاف العشري: ضغط المباريات سيجهد اللاعبين لأن الحالة البدنية لن تتحمل بعد طول فترة التوقف، الأمر كان يحتاج لفترة إعداد كبيرة سنكون معرضين لكم كبير جداً من الاصابات وأريد الحفاظ على اللاعبين فهم رأس مال الأندية.

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وتساءل مدرب المصري: هل سيتحمل اللاعب المصرى مع ضيق فترة الإعداد تلاحم موسمين متتاليين؟ خاصة أن كل فريق سيصارع من أجل الثلاث نقاط ويجب أن يكون كل فريق جاهز لمنافسة شرسة.

واستطرد طارق العشري: سنستفسر غداً من اتحاد الكرة عن الفترة الزمنية التى سنلعب خلالها، اليوم اجتمعت بالجهاز الفنى والإدارى والطبى بعد أخذ المسحة واتفقنا على الاجراءات الطبية كاملة لأننا غير مستعدين لأن نقصر فى شئ ونتسبب فى إصابة لاعب، وستكون الغرف متباعدة والجيم سيكون فى الخارج ووالتدريبات ستتم على مجموعات.

من ناحية أخرى قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية صرف شهر من مستحقات اللاعبين خلال الأسبوع الجارى على دفعات، بحيث يقوم كل لاعب بقضاء حوائجه والصرف على أسرته، خاصة أن هناك لاعبين مغتربين.

وأكد مصدر مسئول داخل مجلس إدارة المصرى أنه حال إلغاء الدورى سيتم منح اللاعبين شهر واحد فقط، حسب الاتفاق المبرم معهم سابقا، عندما وافقوا على خصم 50% من مستحقاتهم المالية لدى النادى بسبب وباء كورونا الذى ضرب العالم بأكمله منذ بداية العام الحالى، وأدى لتجميد النشاط الرياضى فى مصر منذ منتصف مارس الماضى.