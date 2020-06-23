شكرا لقرائتكم تكليف هشام نصر بمهام المتحدث الرسمي لاتحاد اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتخذ مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، قرارا بتكليف هشام نصر رئيس الاتحاد بمهام المتحدث الرسمى للاتحاد خلال المرحلة المقبلة خاصة للحديث إلى وسائل الإعلان المكتوبة أو المقروءة أو المسموعة .

وعقد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر جلسة مهمة مع أندية دورى المحترفين أمس فى مجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة أسفرت عن موافقة الأندية على إلغاء دورى الموسم الحالى ما عدا النادى الأهلى، على أن ينطلق موسم جديد فى شهر أغسطس المقبل، بالإجماع على أن هذا القرار سيصب فى مصلحة المنتخب وتنظيم مصر لكاس العالم 2021 المقبل فى يناير القادم .

وأبلغ مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية التى كان من المقرر مشاركتها فى الاجتماع لمناقشة ملف عودة النشاط والإجراءات الاحترازية، باعتبار النادى الذى لم يحضر الاجتماع موافقا على جميع قرارات الاتحاد التى سيسفر عنها الاتحاد .

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وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر مؤخرًا إلغاء جميع مسابقات الناشئين والناشئات والسيدات للموسم المحلى 2019 /2020، باستثناء مرحلة 2002 المرتبطة بالحافز الرياضى، وذلك حفاظًا على سلامة اللاعبين من تفشى فيروس كورونا.