شكرا لقرائتكم تعيين ممدوح الششتاوى رئيسا للجنة الخدمات اللوجستية لبطولة العالم لليد 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسندت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد 2021، التى تستضيفها مصر فى شهر يناير المقبل، رئاسة لجنة الخدمات اللوجستية بالبطولة لـ ممدوح الششتاوى المدير التنفيذى للجنة الأولمبية المصرية.

يتضمن دور الششتاوى ولجنته تقديم الدعم اللوجستى لباقى اللجان الفرعية واللجنة المنظمة للبطولة، من أجل حل أى مشكلات قد تواجه تنظيم مونديال اليد.

وكان هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، قد أكد أنه تقرر تشكيل لجنة طبية فى الاتحاد تنسق مع اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة لإصدار برتوكول طبى قوى يحافظ على الثروة القومية لمصر، وهو لاعبو منتخب اليد، قبل انطلاق كأس العالم بمصر يناير المقبل، وقال نصر فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيسلوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت، "اقتربنا من الانتهاء من إنشاء 3 استادات جديدة الأول فى العاصمة الإدارية ويتسع لنحو 7500 مشجع وتم إنجازه بنسبة 95% والثانى صالة 6 أكتوبر وتتسع لنحو 5300 مشجع وانتهت بنسبة 75 % والثالثة صالة برج العرب وتتسع لنحو 4000 مشجع ونسبة الانتهاء منها تقارب نفس نسبة صالة 6 أكتوبر".

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وأضاف هشام نصر، "كل هذه الصالات بها ملاعب تدريب ملحقة، وستكون ذخيرة لمصر فى كافة الألعاب الأخرى طوال السنوات المقبلة، مصر بتتحدى المستحيل لتقهر الظروف وتعيد الظهور على مسرح الأحداث العالمية من جديد بتنظيم مونديال يضاهى الأحداث العالمية".

وتابع رئيس اتحاد كرة اليد، "نسابق الزمن لاستضافة 32 فريقا لأول مرة فى تاريخ كأس العالم، كلفنا النجم حسين لبيب بمهمة مدير بطولة كأس العالم، ونتعاقد مع وسائل الانتقال من خلال برامج الكمبيوتر حتى يكون فيه نظام سهل، تحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة لأن كل جهات الدولة تريد تنظيم بطولة تليق باسم مصر".

وأضاف هشام نصر، "من حسن حظنا وجود الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد بالقاهرة فى ظل قرار تعليق رحلات الطيران، حيث يتابع بنفسه كل كبيرة وصغيرة ويسأل عن كل التفاصيل ويزور كل المقرات بنفسه لأنه يريد بطولة ناجحة لبلده مصر وللاتحاد الدولى أيضاً فى عهده".