شكرا لقرائتكم شاهد.. محمد محمود يحتفل بقرار فتح المساجد السبت المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل محمد محمود صانع ألعاب النادى الأهلي، بقرارات رئاسة الوزراء حول تخفيف بعض القيود لحظر كورونا، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام".

وكتب محمد محمود: "الحمد لله رب العالمين فتح المساجد من يوم السبت"، ومن المقرر أن يعود النادى الأهلى إلى التدريبات غداً الأربعاء بعد فترة التوقف الطويلة منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا.

وأجرى محمد محمود أشعة جديدة خلال الأيام الماضية أكدت سلامته بشكل نهائى وتعافيه بشكل كامل بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبى وانتهائه من البرنامج التأهيلى والعلاجي، وأرسل محمد محمود نتيجة الأشعة للطبيب الألمانى المعالج له، والذى أكد سلامته وجاهزيته للمشاركة فى تدريبات ناديه بشكل طبيعي، ويتابع الخبير الألمانى الذى سبق وأجرى الجراحة للاعب الأهلى قبل أكثر من ثمانية أشهر بعدما أصيب بقطع فى الرباط الصليبى بعد أيام قليلة من تماثله للشفاء من الجراحة ذاتها.

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ونفى مسئولو النادى الأهلى ما تردد مؤخراً حول إعارة محمد محمود، إلى وادى دجلة أو الجونة خلال الموسم المقبل، بدعوى اكتساب "حساسية" المباريات بعد فترة طويلة من الغياب نتيجة إجراء عمليتين جراحتين فى الرباط الصليبى طوال الفترة الماضية.