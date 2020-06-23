شكرا لقرائتكم يوفنتوس يهزم بولونيا ويعزز صدارته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استأنف فريق يوفنتوس المتصدر مشواره في الدوري الإيطالي لكرة القدم بالفوز على مضيفه بولونيا 2 - صفر يوم الاثنين في الجولة السابعة والعشرين للمسابقة التي استؤنفت مؤخرا بعد توقف طويل بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، تقدم ميلان إلى المركز السابع بفوزه المثير على مضيفه ليتشي 4- 1 وتعادل فيورنتينا مع بريشيا 1 - 1.

وعلى ملعب ريناتو دال آرا، مهد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لفوز يوفنتوس بهدف سجله في الدقيقة 23 من ضربة جزاء.

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وأكد الأرجنتيني باولو ديبالا فوز يوفنتوس بهدف أخر سجله في الدقيقة 36.

وأنهى يوفنتوس المباراة بعشرة لاعبين لطرد دانيلو لويز دا سيلفا في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس في الصدارة إلى 66 نقطة بفارق أربع نقاط عن الوصيف لاتسيو والذي يلتقي مع مضيفه أتالانتا الأربعاء.