شكرا لقرائتكم محرز وفودين يقودان مانشستر سيتي لسحق بيرنلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل كل من النجم الجزائري الدولي رياض محرز والإنجليزي الشاب فيل فودين ثنائية ليقودا مانشستر سيتي إلى مواصلة انطلاقته القوية بعد استئناف المنافسات حيث تغلب الفريق على ضيفه بيرنلي 5 - صفر يوم الاثنين في ختام منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح فيل فودين التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 22 ثم أضاف محرز الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين 43 والثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، وجاء ثاني هدف لمحرز من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني، سجل ديفيد سيلفا الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 51 ثم أضاف فيل فودين الهدف الثاني له والخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 63 .

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ورفع مانشستر سيتي، الذي تغلب على أرسنال 3 - صفر يوم الأربعاء الماضي في أولى مبارياته لدى استئناف المنافسات بعد فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني بفارق 20 نقطة خلف ليفربول المتصدر، الذي تعادل مع إيفرتون سلبيا الأحد في المرحلة نفسها، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبات من المحتمل أن يحسم ليفربول اللقب لصالحه عبر الجولة الحادية والثلاثين، في حالة فوزه أمام كريستال بالاس في مباراته المقررة مساء الأربعاء، لكن بشرط عدم نجاح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز بالمرحلة نفسها أمام تشيلسي مساء الخميس.

لكن في حالة فوز ليفربول ومانشستر سيتي في المرحلة الحادية والثلاثين، سيتأجل الحسم مجددا.