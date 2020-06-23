شكرا لقرائتكم مورينيو يهاجم محللاً تلفزيونياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دافع جوزيه مورينيو بحماس عن أداء هاري كين تحت قيادته في توتنهام هوتسبير بعد أن قال المحلل التلفزيوني بول ميرسون إن مهاجم منتخب إنجلترا لكرة القدم يعاني مع أسلوب لعب المدرب البرتغالي.

وقال ميرسون الذي يعمل مع شبكة "سكاي سبورتس" إن كين البالغ من العمر "26 عاما" قد يفكر في الرحيل عن النادي إذا استمر مورينيو في أسلوب لعبه المتحفظ بالدوري الممتاز مثلما فعل في التعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي.

وسجل كين سبعة أهداف في عشر مباريات تحت قيادة مورينيو لكنه أخفق في ترك بصمة أمام يونايتد والتي كانت أول مباراة له منذ عودته من جراحة في عضلات الفخذ الخلفية خضع لها في يناير كانون الثاني.

وقال مورينيو إن ميرسون أخطأ قي تقييم اللاعب بناء على مباراة واحدة، وأضاف في مؤتمر صحافي افتراضي: عدد الأهداف التي سجلها هاري تحت قيادتي واضح للجميع. كين من المهاجمين القلائل الجيدين الذين لعبوا تحت قيادتي.

Advertisements

وفي رد على سؤال استغرق خمس دقائق ضرب مورينيو الكثير من الأمثلة بلاعبين مثل ديدييه دروغبا وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة ودييغو ميليتو وزلاتان إبراهيموفيتش عملوا تحت قيادته خلال مسيرته مع عدة أندية مختلفة.

وتابع: عزيزي بول أكن لك الكثير من الاحترام لكني أعتقد أن كين لا يواجه أي مشكلة على الإطلاق في تسجيل الأهداف مع فريقي خاصة عندما يكون لائقا.

وكانت هناك أنباء طيبة لمورينيو على صعيد الاصابات في الفريق بعد أن حصل المهاجم لوكاس مورا على الضوء الأخضر للعب بعد تعافيه من الإصابة بينما سيعود ديلي آلي أيضا من الايقاف.

وقال مورينيو: للمرة الأولى منذ وصولي يكون كل المهاجمين الستة في كامل الجاهزية لخوض مباراة، خضت مباريات بمهاجم وحيد والآن لدي ستة مهاجمين لذا يمكنني أن أتبع سياسة المناوبة بينهم. الخيارات الهجومية جيدة الآن.