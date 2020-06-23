شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي: 15 أغسطس موعد مناسب لعودة الدوري.. وعايزين الدنيا تمشي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا أحمد ناجي مدرب حراس مرمى نادي سموحة، أندية الدوري المصري إلى عدم التشبث بوضع شروط تعجيزية في عودة النشاط الرياضي، الذي من المقرر استئنافه في 25 يوليو المقبل بعد فترة التوقف الطويلة منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد حرصاً على سلامة اللاعبين.

وقال ناجي في تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذي يقدمه سيف زاهر على إذاعة أون سبورت: أعتقد أن فترة 6 أسابيع ستكون كافية للعودة، واتحاد الكرة منحنا عدة امتيازات أيضاً في هذا الموسم الاستثنائي مثل الـ 5 تغييرات خلال المباراة.

أضاف أحمد ناجي: عايزين الدنيا تمشي ولا نريد من بعض الأندية أن تتشبث بشروط الـ 8 و 10 أسابيع إعداد قبل استئناف الدوري، وأعتقد أن اقتراح استئناف المسابقة في منتصف أغسطس سيكون مناسب.

واستطرد مدرب حراس سموحة: اللاعيبن عادوا إلى التدريبات برغبة كبيرة في خوض المباريات بعد طول فترة التوقف.

في سياق متصل، أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن لاعبي فريقه قاموا بإجراء المسحة الطبية الأولى للاعبين والجهاز الفني والإداري، عدا لاعب واحد، ضد فيروس كورونا، وقال عامر فى تصريحات تليفزيوينة: "متشوقون لعودة الدوري، فالدوري خير لمصر، لازدهار الرياضة، وغياب الكرة عمل فراغ كبير، دا مش وقت اعتراض، والدولة قررت إننا نلعب الدوري، سمعًا وطاعة للدولة، مصر تؤمر".

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وأضاف: "هذا التوقيت ليس مجالا لرفض الأندية لعودة الدوري، ويجب على الجميع احترام الدولة، والقافلة ستسير ولن ينجح أحد فى إيقاف هذه المسيرة".