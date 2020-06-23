شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال اجتماعه اليوم مع اللجنة التنفيذية لوزارة الشباب والرياضة المعنية لمتابعة تنفيذ ورصد الضوابط الاحترازية والإجراءات الخاصة بعودة النشاط الرياضى، أنه في ضوء القرارات التي صدرت اليوم عن اجتماع لجنة الازمات بمجلس الوزراء والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه جارى حالياً التنسيق والمتابعة مع اللجنة الاوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية ومنها الاتحاد المصرى لكرة القدم لاستئناف كافة المنافسات والأنشطة الرياضية بجميع الهيئات الرياضية والشبابية وأنه لا صحة لما يردده البعض بشأن إلغاء أية مسابقات أو منافسات رياضية .

وشدد وزير الرياضة على أنه سيتم استئناف جميع المنافسات في جميع الاتحادات بما في ذلك كرة القدم طبقاً لقرارات لجنة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأن أعضاء اللجنة التنفيذية المشكلة بالوزارة واللجان التنفيذية بمديريات الشباب والرياضية ستتابع على مدار 24 ساعة لرصد أية مخالفات تتعلق بتطبيق الضوابط الاحترازية والإجراءات الخاصة باستئناف النشاط مشيراً إلى ضرورة تطبيق القواعد القانونية الخاصة بمعاقبة ومحاسبة أية هيئة أو جهة تخالف الضوابط الاحترازية والخطة الموضوعة بشأن استئناف النشاط وفقاً للتوقيتات المحددة والموضوعة بخطة الوزارة والمنبثقة عن قرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء.

وأوضح الوزير بأن اللجنة الاوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية عليها القيام بإعمال شئونها نحو تنفيذ القرارات الخاصة باستئناف جميع المنافسات والأنشطة الرياضية بجميع الاتحادات والأندية الرياضية ومراكز الشباب ، مشيراً بأنه سيتم المتابعة الدقيقة والشاملة لعمليات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة والواردة بالدليل الاسترشادى للوزارة ووفقاً للخطة الموضوعة لذلك والمتضمنة بدء التدريبات اول يوليو واستئناف الأنشطة والمنافسات أول أغسطس المقبل.