شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر متحدثا رسميا لاتحاد كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تكليف هشام نصر رئيس الاتحاد بمهام المتحدث الرسمى للاتحاد خلال المرحلة المقبلة، خاصة للحديث إلى وسائل الإعلان المكتوبة أو المقروءة أو المسموعة.

وعقد مجلس إدارة إتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر جلسة مهمة مع أندية دورى المحترفين أمس فى مجمع حمامت السباحة باستاد القاهرة أسفرت عن موافقة الأندية على إلغاء دورى الموسم الحالى ماعدا النادى الأهلى، على أن ينطلق موسم جديد فى شهر أغسطس المقبل، بالإجماع على أن هذا القرار سيصب فى مصلحة المنتخب و تنظيم مصر لكاس العالم 2021 المقبل فى يناير القادم.

وأبلغ مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية التى كان من المقرر مشاركتها فى الاجتماع لمناقشة ملف عودة النشاط والإجراءات الاحترازية، باعتبار النادى الذى لم يحضر الاجتماع موافقا على جميع قرارات الاتحاد التى سيسفر عنها الاتحاد .

وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر مؤخرًا إلغاء جميع مسابقات الناشئين والناشئات والسيدات للموسم المحلى 2019 /2020، باستثناء مرحلة 2002 المرتبطة بالحافز الرياضى، وذلك حفاظًا على سلامة اللاعبين من تفشى فيروس كورونا.