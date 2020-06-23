شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا فى التنس بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الصربى نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا فى التنس فى بيان اليوم الثلاثاء أن نتيجة خضوعه لفحص كورونا جاءت إيجابية. وسبق أن أصيب أيضا الكرواتي بورنا تشوريتش والبلغاري جريجور ديميتروف وفيكتور ترويتشكي بفيروس كورونا بعد المشاركة في بطولة أدريا الاستعراضية الخيرية خلال الأيام السابقة.

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