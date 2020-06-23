شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة فى لايف جديد على الخليج 365 الخامسة مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على صفحة الخليج 365، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى، والملف المهم فى الكرة المصرية، وهو موقف بطولة الدورى والتجهيزات الخاصة بإجراء اختبار فيروس كورونا على الأندية، ورأى الأندية فى استئناف البطولة يوم 25 يوليو المقبل، وتراجع نادى مصر عن قرار الانسحاب، كما يتطرق شبانة للحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد والراحلين عن الفريق أيضاً، وحقيقة إصابة رينيه فايلر بفيروس كورونا بعد مخالطته لشخص مصاب فى سويسرا.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها استئناف بطولة الدورى بعد تصريحات وزير الشباب و الرياضة وهل توافق الأندية على استمرار النشاط أم بدأ موسم جديد، والسيناريوهات المقدمة من اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجناينى، وانتخابات اتحاد الكرة والبنود الحائرة فى اللائحة الجديدة للجبلاية.

ويتطرق برنامج "مع شبانة" لأحدث الصفقات الجديدة التى يتفاوض معها الأهلى والزمالك فى الفترة الجارية استعدادا للموسم الجديد واللاعبين الراحلين عن الفريقين، وموقف الأندية من استكمال المسابقات.