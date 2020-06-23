برة الملعب.. أحمد رفعت.. يهوى التنس ويحب المسقعة وكريم عبدالعزيز فنانه المفضل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها والمنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى تحققت على يديه، ويظهر من خلاله اهتمامه بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب أحمد رفعت لاعب الزمالك المعار حتى نهاية الموسم للاتحاد السكندرى.
ويعد أحمد رفعت من اللاعبين الذين نجحوا فى استعادة مستواهم المعهود فى الموسم الحالى بعد إعارته من الزمالك والاتحاد السكندرى وتقديم عروض جيدة جعلت من مسئولى فريقه السابق مطالبته بالعودة من جديد للفريق بعد انتهاء إعارته.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟
التنس.
هل تحب دخول المطبخ ؟
أحيانا، فأنا أحتاج لعمل بعض الوجبات السريعة والمشاريب خاصة فى المعسكرات.
المسقعة.من نجمك المفضل ؟
كريم عبد العزيز.من مطربك المفضل ؟
عمرو دياب.لو لم تكن لاعب اسكواش ماذا كنت تتمنى أن تكون إيه؟
لا أرى نفسى فى أى شىء غير الاسكواش وأعشق مهنة التدريب.بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الفورماما أكثر دولة تفضل زيارتها عن غيرها؟
مدينة أمستردام بهولندا.من لاعبك المفضل فى كرة القدم والنادى الذى تشجعه؟
كريستيانو رونالدو، وأشجع عالميا ريال مدريد.
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