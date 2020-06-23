شاهد.. لاعبو بيراميدز يعودون للتدريبات لأول مرة بعد توقف كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لفريق بيراميدز عبر حسابها على موقع تويتر، صوراً خلال توجه لاعبى الفريق إلى ملعب التدريب، استعداداً لاستئناف التدريبات لأول مرة بعد توقف النشاط الرياضى لفترة تخطت الـ100 يوم منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وعلقت صفحة بيراميدز "لاعبونا على أتم الاستعداد لعودة التدريبات اليوم بكل الإجراءات الاحترازية.
وكان اتحاد الكرة قد وافق على عودة أندية الأهلى والإنتاج الحربى والطلائع وحرس الحدود ووادى دجلة، للتدريبات الجماعية بداية من اليوم الثلاثاء، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية التى تم إعلانها مؤخرا، وذلك بعد ظهور نتيجة المسحات التى أجراها لاعبو هذه الأندية، وجاءت النتيجة سلبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.
من ناحية أخرى حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة غدا الأربعاء موعداً للاجتماع مع المديرين الفنيين لأندية الدورى الممتاز لكرة القدم، لمناقشتهم حول قرار عودة الدورى ورؤيتهم لفترات الإعداد قبل استئناف الدورى يوم 25 يوليو المقبل، بناءً على تصريحات أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.
وترغب اللجنة الخماسية فى الاستماع إلى وجهة نظر المديرين الفنيين للأندية قبل تحديد الموعد النهائى لعودة الدورى، خاصة أنه لا يوجد موعد نهائى حتى الآن لاستئناف الدورى، حيث من المرجح استئنافه بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
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