هل أصيب مدرب الأهلي رينيه فايلر بفيروس كورونا؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت أنباء عن إصابة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي المصري لكرة القدم، بفيروس كورونا خلال تواجده في بلده بعد توقف النشاط الرياضي.

الإعلامي المصري محمد شبانة قال في برنامجه الإذاعي “من الآخر”: إن رينيه فايلر، يخضع للعزل المنزلي في بلاده خلال الوقت الحالي بسبب مخالطة أحد أقاربه المصاب بكورونا، وكان من المفترض أن يعود لمصر 25 يونيو لكنه أخطر مسئولي الأهلي بتأخر وصوله ثلاثة أيام حتى ينهي العزل المنزلي الذي يخضع له في الوقت الحالي.

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الأهلي كان قد تواصل مع فايلر خلال الأيام القليلة الماضية بعد قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستئناف النشاط الرياضي من جديد وعودة الدورى الممتاز.. وينتظر مسئولو الأهلي عودة فايلر من جديد لقيادة الفريق من أجل تحقيق أفضل إعداد ممكن للمرحلة المقبلة التي تتطلب المزيد من التركيز لحسم لقبي بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا .

فايلر ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الكروي الجاري ودخل مسئولو الأهلي في مفاوضات قوية مع المدرب لإقناعه بالبقاء لعدة سنوات أخرى.

مصدر في الأهلي، نفى الأنباء التي ترددت بشأن حجز السويسري رينيه فايلر، الذي يزور أسرته في الوقت الحالي، في الحجر الصحي، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.