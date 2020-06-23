الامارات | "عمومية" الأندية الفرنسية تؤيد الإبقاء على 20 ناديا في الموسم المقبل للدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن "عمومية" الأندية الفرنسية تؤيد الإبقاء على 20 ناديا في الموسم المقبل للدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم أن الأندية أيَّدت خلال جمعية عمومية قرارها بالإبقاء على مشاركة 20 فريقا الموسم المقبل، مؤكدة بالتالي هبوط أميان وتولوز اللذين كان يأملان في زيادة عدد الأندية إلى 22.

وكانت الرابطة رفضت الجمعة الماضي صيغة مشاركة 22 فريقا بدلا من 20 في منافسات الدرجة الاولى لموسم 2020-2021، اثر قرار مجلس شورى الدولة الذي علّق هبوط تولوز وأميان الى الدرجة الثانية، موجها الرابطة "بالتعاون مع السلطات المختصة في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لإعادة النظر بصيغة (ليغ 1) لموسم 2020-2021، واستخلاص النتائج المتعلقة بالهبوط، قبل 30 يونيو". ودعت الرابطة الى جمعية عمومية صوتت خلالها الأندية على إبقاء المشاركة بعشرين فريقا.

وأوضحت الرابطة في بيان صحافي أنه "تم اعتماد الحفاظ على الصيغة الحالية بمشاركة 20 فريقا بنسبة 74,49 بالمئة من الأصوات التي أدلت بها الجمعية العمومية والتي شملت جميع الأندية وكذلك عائلات كرة القدم (اللاعبون والمدربون)".

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وكانت الرابطة اتخذت قرار إنهاء الموسم، في أعقاب تصريحات لرئيس الحكومة إدوار فيليب أشار فيها الى ان الظروف الصحية ستحول دون استكمال مواسم المنافسات الرياضية، حتى في حال أقيمت خلف أبواب موصدة.

وأدى ذلك الى اعتراض أميان وتولوز، صاحبي المركزين التاسع عشر قبل الأخير والاخير تواليا، إثر توقف الدوري بعد 28 مرحلة من أصل 38.

وتحرك أميان بشكل كبير في الآونة الأخيرة من أجل إقناع الأندية بالموافقة على إلغاء الهبوط هذا الموسم حتى أنه اقترح برامج عدة للمراحل الأربع الإضافية التي تتطلبها زيادة عدد الفرق الموسم المقبل، لكن حججه لم تلق تأييدا من بعض الأندية التي اعربت عن قلقها حيال مسائل عدة، منها توزيع ايرادات حقوق البث التلفزيوني على 22 ناديا بدلا من 20 اضافة الى الجدول المزدحم.

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