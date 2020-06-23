الامارات | خبر سار لريال مدريد بعودة الثلاثي المصاب إلى التدريبات قبل لقاء مايوركا غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار لريال مدريد بعودة الثلاثي المصاب إلى التدريبات قبل لقاء مايوركا غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت تدريبات نادي ريال مدريد الجماعية اليوم خبرا سارا لريال مدريد، بعد أن التحق بالتدريبات الثلاثي البلجيكي إدين هازار، وقائد الريال سيرجيو راموس، وكذلك نجم الفريق المصاب منذ فترة إيسكو.

وقالت صحيفة "ماركا" إن ظهور هازار وراموس في التدريبات أزال الشكوك حول مشاركتهما في لقاء ريال مايوركا غدا على ملعب ريال مدريد "دي ستيفانو" ضمن الجولة 31 للدوري الإسباني لكرة القدم، والذي يتصدره الريال بفارق المواجهات عن برشلونة، الذي يواجه في مباراة صعبة خلال ساعات ضيفه أتلتيك بلباو.

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وكان راموس وهازار وكذلك إيسكو، قد غابوا عن التدريبات في اليومين الماضيين، حيث لم يشارك هازار في لقاء ريال سوسيداد الذي أنهاه الريال بفوز صعب 2-1، ارتقى به إلى الصدارة، بينما تعرض راموس للإصابة في هذه المباراة وخرج على إثرها من اللقاء في شوطه الثاني، بعد تلقي ضربة في الركبة، تبين أنها ليست بالخطيرة.

أما إيسكو فكان قد غاب قبل لقاء فالنسيا بسبب مشكلة عضلية، ليعود مع بقية زملائه إلى التدريبات، حيث لم يعد يعاني الريال غيابات مؤثرة قبل مواجهة مايوركا.

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