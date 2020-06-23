الامارات | نجم التنس ديوكوفيتش يعلن إصابته بـ"كورونا".. ويتسبب في نقل الفيروس إلى لاعب وزوجته الحامل

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم التنس ديوكوفيتش يعلن إصابته بـ"كورونا".. ويتسبب في نقل الفيروس إلى لاعب وزوجته الحامل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحولت بطولة التنس الاستعراضية التي نظمها المصنف الأول على العالم، الصربي نوفاك ديوكوفيتش في العاصمة الصربية بلغراد تحت إسم "أدريا تور" إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا.

وكان آخر من أعلن عن إصابته بالفيروس ديوكوفيتش نفسه الذي أعلن من خلال فريق الذي يدير أعماله، إصابته بكورونا في بيان صحافي قبل قليل، بجانب لاعب التنس الصربي فيكتور ترويكي، وزوجته الحامل بحسب وسائل إعلام صربية. وأكد فريق ديوكوفيتش أن اللاعب لم تظهر عليه أية أعراض من الفيروس، وأنه يشعر بحالة صحية جيدة.

وانتقلت البطولة إلى زردار بكرواتيا، لتزداد حالات الإصابة. وتم إلغاء المباراة الختامية للبطولة التي كانت مقررة قبل أيام بسبب تفشي الفيروس بين اللاعبين، وكذلك الجمهور الذي تابع البطولة، بدون اتخاذ احتياطات السلامة من التباعد وارتداء الكمامات. ومن اللاعبين الذين تم الإعلان عن إصابتهم، البلغاري غريغور ديميتروف، وكذلك اللاعب الكرواتي بورنا كوريتش.

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وتعرض ديوكوفيتش لانتقادات شديدة من قبل منظمات مهتمة بالتنس، وبالصحة العامة، خاصة في ظل الصور المنتشرة للجمهور واللاعبين خلال خوض المنافسات بدون الالتزام التام بالاحتياطا الضرورية ضد الفيروس.

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