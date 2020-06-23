شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد عن إلغاء الدوري: أندية الدوري وضعوا مصلحة المنتخب في المقام الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هشام نصر، رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، أنه لا يوجد خلافات بين الأندية المشاركة في دوري المحترفين، لأن الجميع وضع المصلحة العليا للمنتخب الوطني في المقام الأول، والذي سيبدأ استعداداته للبطولة الأكبر، وهي بطولة العالم للرجال، التي تستضيفها مصر منتصف يناير من العام المقبل، وبمشاركة ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ بطولات العالم لكرة اليد.

وقال «نصر» إن مجلس إدارة الاتحاد قرر عودة النشاط الرياضي تماشياً مع قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موضحًا أن إتاحة الفرصة للاعبي الأندية لعودة للتدريبات من أول يوليو المقبل، وحتي بداية الموسم الجديد منتصف أغسطس القادم، سيمنحهم الفرصة لرفع معدلات اللياقة البدنية، التي تأثرت سلباً بإيقاف النشاط بسبب جائحة كورونا خلال الفترة الماضية، وبالتالي سيستعيد جميع لاعبي الأندية لياقتهم الفنية والبدنية، مع التصاعد التدريجي لمباريات الموسم الجديد.

وشدد رئيس الاتحاد على توافق الرؤى مع مندوبي أندية دوري المحترفين بالنسبة لعودة المسابقة من عدمها، موضحًا أن ١٧ ناديًا رفضوا عودة دوري المحترفين مقابل ناد واحد فقط، مشيرًا إلى أن إدارات الأندية تكبدت الكثير من الأموال خلال فترة التوقف الماضية.