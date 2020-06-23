شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستعد لخوض أول تدريباته اليوم بعد فترة التوقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لخوض أول تدريباته، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد فترة توقف النشاط والتي استمرت لأكثر من 3 أشهر.

ونشر النادي عبر حسابه بموقع «تويتر»، مجموعة من الصور للاعبين في مقر المران، وأرفقها بتعليق: «لاعبونا على أتم الاستعداد لعودة التدريبات اليوم بكافة الإجراءات الاحترازية».

وكان هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، قال إن الفريق سيجري المسحة الثانية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا خلال أيام، موضحًا أن الفريق سيتدرب على مجموعات بسيطة بعد المسحة الأولى التي ظهرت سلبيتها.