شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يجري «مسحة كورونا» للاعبيه استعدادًا لاستئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أجرى النادي المصري البورسعيدي، اليوم الثلاثاء، المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وذلك استعدادًا لعودة بطولة الدوري.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي على موقع «فيس بوك» مجموعة من الصور للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، أثناء إجراء المسحة الطبية والفحوصات الخاصة بالفيروس.

وكان أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أعلن في منتصف الشهر الجاري، إمكانية عودة تدريبات كرة القدم بداية من يوم 20 يونيو الجاري، وفقًا لإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وإتاحة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو المقبل.

المصري يجري «مسحة كورونا» للاعبيه استعدادًا لاستئناف الدوري

المصري يجري «مسحة كورونا» للاعبيه استعدادًا لاستئناف الدوري

المصري يجري «مسحة كورونا» للاعبيه استعدادًا لاستئناف الدوري

المصري يجري «مسحة كورونا» للاعبيه استعدادًا لاستئناف الدوري

المصري يجري «مسحة كورونا» للاعبيه استعدادًا لاستئناف الدوري

المصري يجري «مسحة كورونا» للاعبيه استعدادًا لاستئناف الدوري

المصري يجري «مسحة كورونا» للاعبيه استعدادًا لاستئناف الدوري

المصري يجري «مسحة كورونا» للاعبيه استعدادًا لاستئناف الدوري

المصري يجري «مسحة كورونا» للاعبيه استعدادًا لاستئناف الدوري