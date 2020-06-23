شكرا لقرائتكم خبر عن ساري لمشجعي الكرة الإيطالية: لا تنتظروا مباريات ممتعة حتى نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، عقب الفوز بهدفين مقابل لا شئ على بولونيا، إن فرق دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تواجه رحلة إلى المجهول، وعلى الجماهير ألا تنتظر مباريات ممتعة من الآن وحتى نهاية الموسم.
وتحاول الأندية التخلص من آثار التوقف لـ3 أشهر بسبب جائحة «كوفيد-19»، وتلعب في درجات حرارة عالية، لذا قال «ساري» إنه يجب على المشجعين أن يتوقعوا انخفاضًا في إيقاع اللعب عن المعتاد.
وقال «ساري» الذي يتصدر فريقه الدوري، ويتطلع لحصد اللقب للموسم الـ9 على التوالي: «إنه موقف غير معتاد تمامًا، ولا يوجد أي أمور مشابهة حدثت سابقًا؛ لذا من السهل جدًا حدوث أخطاء في الإعداد البدني».
وأضاف: «لديك الآن فرق ليست في أفضل حالة بدنية، وسوف تكون مطالبًا بخوض مباريات في درجات حرارة عالية، لذا أعتقد أن الأمور ستكون صعبة جدًا على كل الفرق».
وتابع: «لا أتوقع وجود مباريات ممتعة، لأنه في ظل وجود درجات حرارة عالية، فإن الإيقاع لن يكون عاليًا، ولقد اعتاد الناس متابعة مباريات سريعة الإيقاع.. سيكون الأمر صعبًا على الجميع، وستكون المفاجآت ممكنة في كل مباراة».
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