شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يعلن خوض الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة في قائمة أبوريدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن عامر حسين، الرئيس السابق للجنة المسابقات، أنه سيخوض الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة المصري، ضمن قائمة هاني أبوريدة.

وقال «حسين» في تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس»: «سأخوض انتخابات اتحاد الكرة ضمن قائمة هاني أبوريدة، وأثق فيما سنقدمه للكرة المصرية».

وأضاف «حسين»: «مصلحة المنتخبات المصرية رقم واحد في اهتمامات هاني أبوريدة».

وأشاد عامر حسين بهاني أبوريدة وقال إنه حين سافر في إلى مقر الاتحاد الدولي «فيفا» بسويسرا، شاهد بنفسه حجم التقدير الذي كان يحظى به «أبوريدة» من كافة المسؤولين هناك.