شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يهاجم محللًا كرويًا انتقد طريقة لعبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دافع جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، عن أداء المهاجم هاري كين تحت قيادته، بعد أن قال المحلل التلفزيوني بول ميرسون، إن مهاجم منتخب إنجلترا لكرة القدم يعاني بسبب أسلوب لعب المدرب البرتغالي.

وقال «ميرسون» الذي يعمل مع شبكة «سكاي سبورتس» إن «كين» البالغ من العمر «26 عاما» قد يفكر في الرحيل عن النادي، إذا استمر مورينيو في أسلوب لعبه المتحفظ بالدوري الممتاز، مثلما فعل في التعادل «1-1» مع مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي.

وسجل «كين» 7 أهداف في 10 مباريات تحت قيادة مورينيو، لكنه أخفق في ترك بصمة أمام يونايتد، والتي كانت أول مباراة له منذ عودته من جراحة في عضلات الفخذ الخلفية خضع لها في يناير.

وقال «مورينيو» إن «ميرسون» أخطأ قي تقييم اللاعب بناء على مباراة واحدة، وأضاف في مؤتمر صحفي افتراضي: «عدد الأهداف التي سجلها هاري تحت قيادتي واضح للجميع. كين من المهاجمين القلائل الجيدين الذين لعبوا تحت قيادتي».

وفي رد على سؤال استغرق 5 دقائق، ضرب مورينيو الكثير من الأمثلة بلاعبين مثل ديدييه دروجبا وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة ودييجو ميليتو وزلاتان إبراهيموفيتش، عملوا تحت قيادته خلال مسيرته مع عدة أندية مختلفة.

وتابع: «عزيزي بول أكن لك الكثير من الاحترام، لكني أعتقد أن كين لا يواجه أي مشكلة على الإطلاق في تسجيل الأهداف مع فريقي، خاصة عندما يكون لائقًا».

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