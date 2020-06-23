شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: تعلمت الكثير من محنة أسرتي.. علينا الدفاع عن أنديتنا دون الإساءة للآخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الإعلامي خالد الغندور إن المحنة التي مر بها عقب إصابته أسرته بفيروس كورونا، أثرت كثيرًا في شخصيته، خاصة بعد الدعم الكبير الذي وجده من الجميع.

وأضاف «الغندور» في مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» على القناة الأولى المصرية: «أنا زملكاوي وبقالي كثير في الإعلام، أنا مش شتام ولا أخطئ في حق أحد، لكنني كنت أدافع عن الزمالك بقوة، وهو ما كان يغضب البعض، لأن في انتماءات والفكرة ووجهات النظر بتختلف».

وتابع: «لما حصل لي المحنة دي، كان قبلها الكابتن شطة كان هايرفع عليّ قضية بسبب بعض الأشياء التي تحدثت بها في أزمة نادي القرن، وفوجئت باتصال منه للاطمئنان علينا، وقال لي ما حدث كرة ليس لها قيمة احنا بنتكلم على المستوى الإنساني، أعضاء مجلس إدارة الأهلي كلموني، وسيد عبدالحفيظ ونجوم سابقين في الأهلي، وكل الزملكاوية».

وأكد: «تعلمت الكثير من محنة أسرتي، لن يشعر بما أقوله إلا من مر بهذه الأزمة، كرة القدم عشقنا كلنا، لكن نتتقد ونختلف وندافع نادينا دون الإساءة للآخر، وأن نحترم الآخر».

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