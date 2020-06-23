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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايرن ميونخ يتوقع تراجعاً في صفقات الانتقالات والرواتب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020
أكد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، كارل هاينز رومينيغه، أنه لا يتوقع إبرام أي صفقة لانتقال لاعب بقيمة 100 مليون يورو (112 مليون دولار) في أوروبا خلال هذا الصيف، وأنه يعتقد أن قيمة صفقات الاستحواذ ستتراجع في المستقبل.
قال رومينيغه في تصريحات نشرتها صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية الألمانية، اليوم الثلاثاء: "حتى اللاعبين البارزين لا يمكنهم توقع زيادة في رواتبهم، وذلك بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد".
وأضاف: "سوق الانتقالات سيختلف، فليس هناك الكثير من السيولة، وبالتالي هناك نقص في الطلب، ولكن لا يوجد نقص في اللاعبين الراغبين في الانتقال، وبالتالي ستختلف الأسعار".
وبالنسبة للصفقات التي تقترب قيمتها من 100 مليون يورو أو تتجاوزه، قال رومينيغه:"لا أتوقع أن مبلغاً كبيراً كهذا قد يدفع من أجل ضم لاعب خلال هذا الموسم، سواء في ألمانيا أو أوروبا ككل".
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