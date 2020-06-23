رسالة ساري المثيرة لجماهير الدوري الإيطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

أكد مدرب يوفنتوس، ماوريتسيو ساري، عقب الفوز 2-0 على بولونيا، أن فرق دوري الدرجة الأولى الإيطالي تواجه رحلة إلى المجهول، وعلى الجماهير ألا تنتظر مباريات ممتعة من الآن وحتى نهاية الموسم.



تحاول الأندية التخلص من آثار التوقف لثلاثة أشهر بسبب جائحة كوفيد 19، وتلعب في درجات حرارة عالية، لذا قال ساري إنه يجب على المشجعين أن يتوقعوا إنخفاضاً في إيقاع اللعب عن المعتاد.

وقال ساري: "موقف غير معتاد تماماً، ولا يوجد أي أمور مشابهة حدثت سابقاً، لذا من السهل جداً حدوث أخطاء في الإعداد البدني".

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وأضاف: "لديك الآن فرق ليست في أفضل حالة بدنية، وسوف تكون مطالباً بخوض مباريات في درجات حرارة عالية، لذا أعتقد أن الأمور ستكون صعبة جداً".

وتابع: "لا أتوقع وجود مباريات ممتعة، لأنه في ظل وجود درجات حرارة عالية، فإن الإيقاع لن يكون عالياً، ولقد اعتاد الناس متابعة مباريات سريعة الإيقاع، سيكون الأمر صعباً على الجميع، وستكون المفاجآت ممكنة في كل مباراة".

وأوضح: "بعد 15 يوماً من نهاية الموسم الجاري، سنكون في الملعب من أجل الموسم الجديد، ومرة أخرى سيكون الأمر استثنائياً، لأن الاستعدادات لن تكون بكل تأكيد كما كانت في المعتاد".

ويقضي ساري موسمه الأول مع يوفنتوس، لكنه يتعرض لانتقادات حادة بعد خسارة يوفنتوس نهائي كأس إيطاليا الأسبوع الماضي.