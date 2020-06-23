شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: صالح جمعة أفضل لاعب فى مصر وانتقاله للزمالك مشروط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصطفى يونس نجم نادي الأهلى ومنتخب مصر السابق، إن صالح جمعة أفضل لاعب في مصر على المستوى الفنى.

وأضاف يونس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن لاعب كرة القدم فنيات والتزام ولا ينبغى أن يهتم بجانب على حساب الآخر، وما قدمه صالح جمعة في جميع المباريات التي شارك بها أكد وأثبت أن لديه إمكانيات فنية كبيرة ولكن ينقصها الالتزام.

وعن انتقاله للزمالك قال يونس، إن رحيله عن الأهلى ليس نهاية المطاف بشكل عام ولكن عليه الالتزام في أى فريق يرتدى قميصه.

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ويترقب صالح جمعة لاعب الأهلي حسم مصيره في القلعة الحمراء، سواء بالاستمرار وهو خيار ضعيف خاصة مع استمرار رينيه فايلر أو الرحيل عن القلعة الحمراء وهو التوجه الأقرب، في ظل عدم قناة المدرب السويسري بإمكانيات اللاعب، ويراه لا يلتزم بتنفيذ تعليناته الفنية داخل الملعب.

ويعد موقف فايلر تجاه صالح جمعة واضحاً، حيث لم يشارك اللاعب مطلقاً منذ تولى المدرب السويسرى المسئولية الفنية للأهلى، كما أنه أكد فى أكثر من مناسبة أن صالح جمعة لن يعود لحساباته نهائياً، نظراً لعدم التزامه بالتعليمات الفنية من ناحية وعدم التزامه خارج الملعب من ناحية أخرى، وهو ما يؤثر بالسلب على مردوه داخل الملعب، فضلاً عن قيام صالج معة بالسخرية من فايلر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.