شكرا لقرائتكم تعرف على بيان اتحاد كرة اليد بشأن استئناف النشاط الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر مسئولو إتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر بيان بشأن عودة نشاط اللعبة وفقا لكافة الإجراءات الإحترازية والضوابط والكود المعتمد من قبل وزارة الششباب و الرياضة و اللجنة الأولمبية بداية من شهر أغسطس المقبل .

وجاء نص البيان كالتالى :

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فى ضوء الاجتماع الذى عقده مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد مع الأندية بشأن مناقشة كافة الإجراءات والضوابط الإحترازية المتعلقة باستئناف نشاط كرة اليد.

فقد تقرر خلال الاجتماع الالتزام بالخطة الخاصة بعودة التدريبات الموضوعة للأندية والاتحادات بداية من شهر يوليو 2020 طبقا للكود المعتمد من قبل وزارة الشباب و الرياضة و اللجنة الاوليمبية المصرية.

وفى ضوء قرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومراعاه للاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم فى نسختها الـ27 للرجال لكرة اليد 2021 و كذلك الالتزام ببدء المنافسات بداية من شهر أغسطس 2020.